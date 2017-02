David Fincher ('Sieben', 'Fight Club') setzt mit Jesse Eisenberg, Andrew Garfield (diesjähriger Oscar-Kandidat für "Hacksaw Ridge"), Rooney Mara ('Verblendung') und Justin Timberlake (dieses Jahr oscarnominiert für 'Can't Stop that Feeling' aus 'Trolls') auf Hollywoodstars von heute. Achtfach nominiert, bekam sein Sittenbild der Generation Internet Oscars für Drehbuch, Schnitt und Musik!

Alles begann damit, dass ein junger Harvardstudent eines Abends im Jahre 2003 in die Uni-Computer hackte und eine Website erstellte, auf die mithilfe einer Datenbank die Studenten über den 'Geilheitsfaktor' ihrer Kommilitoninnen abstimmen konnten. Er nannte die Seite 'Facemash' und fing sich umgehends Kritik von allen Seiten ein, angefangen von Vorwürfen über die innewohnende Frauenfeindlichkeit der Seite bis hin zu Sicherheitsverletzungen und Verstößen gegen die Privatsphäre. Doch Facemash war eine Sensation unter den Studenten und brachte die Harvard-Server zum Abstürzen. Das Programmiergenie hieß Mark Zuckerberg, der Rest ist Geschichte. Der Gründer von Facebook, der übrigens sein Studium der Informatik und Psychologie nie abgeschlossen hat, ist heute mit 32 Jahren mehrfacher Milliardär, seine Idee eines interaktiven Netzwerks im Internet wird inzwischen an der Börse notiert und bereits über eine Milliarde Menschen weltweit nutzen die Online-Plattform, die die moderne Kommunikationswelt revolutionierte.

Regisseur David Fincher ("Fight Club", "Seven") ging gemeinsam mit Drehbuchautor Aaron Sorkin ("The West Wing") der Initialzündung des sozialen Phänomens nach und schafft mit der Gegenüberstellung der jungen Computernerd/-genies, die jeweils die Idee des ursprünglichen Konzepts für sich beanspruchten, unerhört dramatische Spannung des im rasenden Sprechtempo vorgetragenen, ansonsten actionarmen Films. Für die Besetzung holte sich Fincher großteils frische Gesichter, wie das für seine Rolle oscarnominierte Jungtalent Jesse Eisenberg ("Adventureland"), der Zuckerberg nicht nur unglaublich ähnlich sieht, sondern auch dessen fast schon autistisch-schüchterne und gleichzeitig arrogante Art gekonnt verkörpert. Jungstar Rooney Mara (Bild), der Fincher ein Jahr später zu einer Oscarnominierung in "The Girl with the Dragon Tatoo" ("Verblendung") verhelfen wird, spielt Zuckerbergs Kurzzeitfreundin Erica.