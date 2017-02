ZIB 2

Karmasin zur Familienbeihilfe für Ausländer

Die EU-Kommission kritisiert Pläne in Österreich, Familienbeihilfe für Kinder im Ausland zu kürzen. Die ZIB 2 sieht sich an, was das in einzelnen Ländern bedeutet. Im Studio ist Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP).