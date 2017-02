Universum Amerikas Naturwunder – Teil 2: Der Zauber des Westens

Zwischen Regenwald und Gletscherlandschaft

In den Flüssen des „Olympic“ Nationalparks im Landesinneren tummeln sich laichende Lachsarten – sie sind Nahrung für Fischotter und Bären. In der Mitte der sogenannten „Olympic“-Halbinsel thront in 2.428 Metern Höhe der Gipfel des Mount Olympus. Er bildet mit seinen Gletschern den optischen Kontrapunkt zur Meereslandschaft. Dazwischen gedeiht ein immergrüner Regenwaldgürtel. Die uralten Bäume profitieren vom milden Klima und dem reichen Niederschlag. Douglas-Hörnchen sind die Gärtner des Waldes. Sie legen Tannenzapfenvorräte an, die austreiben und zu jungen Bäumen heranwachsen. Ein Leckerbissen für die Wapitis, die zur Familie der Hirsche zählen und hier in großer Zahl leben.



Der Wald ernährt auch die scheuen Schwarzbären. In den späten Sommermonaten ergänzen Beeren ihren Speiseplan. Um zusätzlich an proteinhältige Nahrung zu gelangen, kommen Bärenweibchen mit ihren Jungen oft bei Ebbe an die Küste. Dort drehen sie Stein für Stein um, auf der Suche nach kleinen Krebsen. In den warmen Sommermonaten suchen Bären und Wapitis in höheren Lagen nach Abkühlung. Dort stehen die Bergwiesen in voller Blüte. Der Artenreichtum des Nationalparks spiegelt sich auch in der Pflanzenwelt wider: Blumen, Gräser und Kräuter aller Art gibt es im kurzen Sommer im Überfluss.