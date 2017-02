heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Stromanbieter Pleite

Der Stromanbieter Care-Energy aus Bremen (Deutschland) ist insolvent. In Österreich sind knapp 13.000 Kunden von der Frimenauflösung betroffen.

Hierzulande gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Prozedere für den Fall, dass ein Stromlieferant die Zulassung verliert oder seine Verträge von anderen Marktteilnehmern gekündigt werden. Es sieht vor, dass die Kunden des insolventen Unternehmens von der E-Control vorläufig einem anderen Lieferanten in dem betroffenen Netzbereich zugeteilt werden. Es gebe in Österreich zwölf Netzbereiche, das seien die Bundesländer und die großen Städte. Der vom Regulator ausgewählte Lieferant kann dann die Kunden mit einem Angebot anschreiben. Wenn die Kunden das Angebot nicht annehmen wollen, dann können sie auch zu einem anderen Anbieter wechseln.