heute leben

Opernball - Frisuren und Krönchen | Richard Oesterreicher - Tanzmusik am Opernball | Red Fox Austria Award | Kochen: Krautfleisch | Wein & Rock'n'Roll | Unterwegs mit der Landärztin | Wildtiere im Winter: Bären | Universum: Amerikas Naturwunder – Der Zauber des Westens | Kabarett gegen Gewalt | Stargast: Susanne Wendel - Gesund durch Sex

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Zahlreiche Künstler werden am Donnerstag am Wiener Opernball wieder für Stimmung sorgen. Dass die Tanzbeine auch eine Alternative zu Walzer bekommen, dafür sorgt der Altmeister der heimischen Tanzmusik, Richard Oesterreicher mit seiner Band. Wir haben den 85jährigen besucht.

Red Fox Austria Award

Darf man Lammfell oder recycelte Felle guten Gewissens tragen? Und wie sieht es mit den Pelzen von Wildtieren aus? Pelz polarisiert wie kaum ein anderes Modethema. Es wird viel darüber diskutiert, was dabei herausgekommen ist, haben die Kürschner am Wochenende in Salzburg präsentiert.