Zum OSCAR 2017: The Help ("The Help") Preisgekrönte Bestsellerverfilmung

Die diesjährige Oscar-Kandidatin Emma Stone ("La la Land") wirft als angehende Journalistin alle Konventionen über Bord, als sie Anfang der 1960er Jahre im tiefen Süden der USA schwarze Haushaltshilfen interviewt und ihre Geschichten in einem Buch zusammenfasst. Dabei helfen ihr die ebenfalls in diesem Jahr für einen Oscar nominierten Ko-Darstellerinnen Viola Davis ("Fences") und Octavia Spencer ("Hidden Figures")

ZUR STORY: Anfang der 1960er Jahre kehrt die junge Skeeter (Emma Stone - "Crazy, Stupid, Love") nach Abschluss des College in ihre Heimatstadt Jackson, Mississippi, zurück und träumt davon, Journalistin zu werden. Ganz im Gegensatz zu ihren Jugendfreundinnen, die als Hausfrauen und Mütter ihre vorgegebenen Rollen erfüllen und dank der Dienste ihrer farbigen Hausangestellten, der 'Guten Geister' wie der Romantitel "The Help" auf deutsch heißt, ein angenehmes Leben führen. Als die Anführerin der Freundinnen-Clique, Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard), ein Gesetz durchbringen will, das Schwarze auf eine separate Toilette abseits des Hauses verbannen soll, ist die aufgeschlossene Skeeter entsetzt. Sie beschließt, den schwarzen Hausmädchen in ihrer Stadt eine Stimme zu geben und ihre Geschichten zu erzählen.

Ihr Projekt stößt anfangs auf Widerstand, zu groß ist die Angst der Frauen vor der Reaktion ihrer Arbeitgeberinnen angesichts ihrer ausgeplauderten Erfahrungen. Doch langsam bricht der Wall des Schweigens und nach und nach erklären sich die Frauen bereit, Skeeter aus ihrem Alltag als schwarze Bedienstete in weißen High-Society-Familien zu berichten. Den Anfang macht die sanftmütige Aibileen (Viola Davis, Oscarnominierung für "Glaubensfrage"), die auch ihre beste Freundin, die vorlaute Minny (Oscar für Octavia Spencer!), dazu bringt, der engagierten Jungjournalistin ihre Geschichte anzuvertrauen.

Vier Oscar-Nominierungen, Oscar für Octavia Spencer Für ihre Rolle der resoluten Köchin Minny bekam Octavia Spencer 2012 den Oscar als beste Nebendarstellerin. Viola Davis und Jessica Chastain erhielten für ihre Rollen ebenfalls eine Oscar-Nominierung, zudem war 'The Help' auch als bester Film nominiert.

Gelungene Verfilmung des Bestsellers In ihrem Debütroman "The Help" verarbeitete Kathryn Stockett ihre eigenen Kindheitserfahrungen in Jackson, Mississippi, wo sie von schwarzen Dienstboten großgezogen wurde. Bei der Wahl des Regisseur setzte sich Stockett für ihren Jugendfreund Tate Taylor ein, der bis dahin nur einen Kurzfilm und die Komödie "Pretty Ugly People" auf seinem Regiekonto hatte und sich eher als Schauspieler in Nebenrollen sein Brot in Hollywood verdiente. In seiner Doppelfunktion als Regisseur und Drehbuchautor stellt Tate die Struktur der Buchvorlage völlig auf den Kopf und fokussiert stärker auf seine weiße Protagonistin Skeeter, hinreißend gespielt von einer korkenziehergelockten Emma Stone.

Mit viel Liebe zum Detail für das Zeitkolorit der 60er Jahre, spritzigen Dialogen und herausragenden Darstellungen seiner Schauspieler(innen) gelang Tate ein stimmungsvolles Rassismus-Drama mit dem Herz am rechten Fleck. Neben den drei Hauptprotagonistinnen sticht vor allem Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty") als naive, aber herzensgute blonde Sexbombe heraus, die durch ihre Heirat mit dem von Hilly begehrten Johnny Foote (Mike Vogel aus "Bates Motel") ins gesellschaftliche Aus gerät.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

DARSTELLER Emma Stone (Eugenia 'Skeeter' Phelan)

Viola Davis (Aibileen Clark)

Bryce Dallas Howard (Hilly Holbrook)

Octavia Spencer (Minny Jackson)

Jessica Chastain (Celia Foote)

Allison Janney (Charlotte Phelan)

Chris Lowell (Stuart Whitworth)

Sissy Spacek (Missus Walters)

Mary Steenburgen (Elaine Stein)

Mike Vogel (Johnny Foote)

REGIE und DREHBUCH Tate Taylor

Kamera: Stephen Goldblatt

Musik: Thomas Newman

Story: Kathryn Stockett (Roman 'The Help' ('Gute Geister'))

