Report



Live-Gäste im Studio sind Wirtschaftsminister und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) und die Klubobfrau der Grünen, Eva Glawischnig.



Eurofighter – später Ausstieg?

Umwelt oder Wirtschaft

Impfpflicht im Spital?

Verbotenes Spiel

15 Jahre nach der Entscheidung zum Kauf der Eurofighter versucht die Republik nun aus dem Vertrag auszusteigen. Von Anfang an war das bisher teuerste Geschäft des Bundesheers höchst umstritten und von Korruptionsvorwürfen begleitet. Nun zeigt die Republik den Hersteller Airbus wegen des Verdachts auf Betrug und Täuschung an. Wie stehen die Chancen auf Ausstieg und Schadenersatz, was sagen wichtige Akteure aus früheren Jahren? Ein Bericht von Ernst Johann Schwarz und Alexander Sattmann.

Umwelt oder Wirtschaft

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht den Bau einer dritten Piste des Flughafens Wien-Schwechat abgelehnt hat, fürchtet die Wirtschaft, dass es immer schwieriger wird, Infrastrukturprojekte zu realisieren, wenn im öffentlichen Interesse Umweltschutz höher bewertet wird als Arbeitsplätze oder Wirtschaftswachstum. Österreich hat Umwelt- und Klimaschutzziele in Verträgen und Gesetzen festgeschrieben, darauf berufen sich Umweltschützer, wenn sie gegen eine neue Straße oder eine Betriebsansiedelung protestieren. Monika Feldner-Zimmermann, Eva Maria Kaiser und Helga Lazar berichten.



Was soll Vorrang haben, Umweltschutz oder Wirtschaftswachstum? Wie kann ein Ausgleich der Interessen gelingen? Darüber diskutieren live im Studio Wirtschaftsminister und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) und die Klubobfrau der Grünen, Eva Glawischnig.

Impfpflicht im Spital?

Die Masern sind in Österreich gefährlich wie schon lange nicht, heuer wurden bundesweit schon mehr Krankheitsfälle gemeldet als im ganzen vergangenen Jahr. Um diese Krankheit auszurotten, müssten 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Derzeit liege die Durchimpfungsrate in Österreich aber lediglich zwischen 70 und 80 Prozent, kritisieren Expertinnen und Experten. In der Steiermark erkrankten sogar nicht geimpfte Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern, die Kontakt zu Patientinnen und Patienten haben. Neue Anstellungen gibt es dort nur mehr für Geimpfte. Reicht diese Impfpflicht oder soll man sie auf alle Angestellten ausdehnen? Wie gefährdet sind die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Kindergärten und Schulen aufsuchen? Sophie-Kristin Hausberger und Katja Winkler berichten.

Verbotenes Spiel

Vor mehr als zwei Jahren wurde in Wien das sogenannte Kleine Glücksspiel verboten – an Spielautomaten, bei denen man innerhalb kurzer Zeit viel Geld verlieren kann. Mit dem Verbot ist aber das Problem nicht gelöst, denn in der Bundeshauptstadt gibt es nun immer mehr illegale Spielautomaten. Gut versteckt in unscheinbaren Lokalen, aber auch offen in Cafés. Die Finanzpolizei kämpft gegen Windmühlen. Es geht um viel Geld, entsprechend groß ist auch die Risikobereitschaft der Kriminellen. Eine Reportage von Martin Pusch.













Moderation:

Susanne Schnabl



Sendungsverantwortung:

Robert Wiesner



Redaktion:

Monika Feldner-Zimmermann, Sophie-Kristin Hausberger, Eva Maria Kaiser, Helga Lazar, Martin Pusch, Alexander Sattmann, Martina Schmidt, Ernst Johann Schwarz, Kathrin Strobl, Katja Winkler. Mail an die REPORT-Redaktion

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek angeboten. Link zur TVthek