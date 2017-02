Sturm der Liebe Teil 2634

Nachdem Natascha erneut Nils Charme erlegen ist, ohne dabei ertappt worden zu sein, beginnt sie, Gefallen am Spiel mit dem Feuer zu finden und plant, auf volles Risiko zu gehen. Tina bittet Charlotte, ihr Oskars Kaution vorzustrecken. Viel Hoffnung besteht nicht, hat Charlotte den Glauben an die Liebe doch völlig verloren. Damit sich Gerti die hohen Hotelkosten erspart, will Clara sie vorübergehend in Williams Zimmer unterbringen. Dass William mittlerweile aus dem Spital entlassen wurde, ahnt Clara nicht.