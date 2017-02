ZIB 2

Die Regierung plant im Strafrecht eine Reihe von Verschärfungen. Die gestern von ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter in Begutachtung geschickte Novelle sieht unter anderem neue Tatbestände gegen staatsfeindliche Bewegungen und sexuelle Belästigung in Gruppen, sowie einen höheren Strafrahmen bei tätlichen Angriffen gegen Beamte vor. Die von Innenminister Sobotka geforderte elektronische Fußfessel für „Gefährder“ ist nicht enthalten – dazu ist Justizminister Brandstetter im ZIB 2-Studio.

„Fake News“ made in Russia

2017 ist Wahljahr in Europa und in den bestimmenden EU-Ländern Frankreich und Deutschland werden die Weichen gestellt. Dabei geht eine Befürchtung um in Europa: Russische "Fake News" könnten den Wahlkampf mitentscheiden. In Frankreich sieht sich der Favorit für die Präsidentenwahl bereits als Opfer russischer Cyber-Attacken und Diffamierung. Neu sind derartige Aktivitäten nicht, Experten warnen jedoch vor dem Ausmaß des russischen Informations-Kriegs. Jakub Janda vom Prager Think Tank "European Values" ist einer dieser Experten. Im Gespräch mit der ZIB 2 fordert er Europas Entscheidungsträger auf, endlich auf diese Gefahr zu reagieren, denn bisher werde das Problem nicht wirklich ernst genommen.