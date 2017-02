Zum OSCAR 2017: Eine dunkle Begierde ("A Dangerous Method") Starbesetztes Historiendrama

Als sich Anfang des 20. Jahrhunderts die an Hysterie leidende Patientin Sabina Spielrein (Keira Knightley) in die Behandlung des Schweizer Arztes Carl Gustav Jung (Michael Fassbender) begibt und sich die beiden in eine Affäre stürzen, führt dies zum Bruch zwischen Jung und seinem Mentor Sigmund Freud (gespielt vom diesjährigen Oscar-Nominee Viggo Mortensen - "Captain Fantastic")...

Viggo Mortensen als Sigmund Freud Nach dem Theaterstück "The Talking Cure" von Christopher Hampton gelang dem kanadischen Meister der seelischen Abgründe, David Cronenberg (zuletzt mit "Maps to the Stars"(2014) in unseren Kinos), ein mitreißendes Drama über erotische Verflechtungen in der Pionierzeit der Psychoanalyse. Der Film ist seine dritte Zusammenarbeit mit seinem Star Viggo Mortensen, der im Rahmen der Viennale 2014 mit einer Tribute-Reihe geehrt wurde und heuer als Oscar-Kandidat für seine Rolle eines Aussteigers in "Captain Fantastic" auf seine erste Goldtrophäe hoffen darf.

Der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender ('Inglorious Basterds', '12 Years a Slave') lässt sich als C.G. Jung mit Keira Knightley ('Abbitte', 'Fluch der Karibik'-Reihe) als seiner Patientin Sabina Spielrein auf eine leidenschaftliche Affäre ein. Als Kollege und wissenschaftlicher Ziehvater Sigmund Freud sieht Viggo Mortensen darin eine gefährliche Grenzüberschreitung. Gedreht an Originalschauplätzen in Zürich und Wien.

Keira Knightley Nach Kostümfilmen wie "Die Herzogin", "Stolz & Vorurteil"(2005) und die Neuverfilmung von "Anna Karenina" war die mittlerweile 31-jährige Engländerin zuletzt im Bergdrama "Everest"(2015) in unseren Kinos zu sehen. Die Rolle der Freundin des Enigma-Code-Knackers Alan Turing in dem Spionage-Drama "The Imitation Game"(2014) brachte ihr eine zweite Oscarnominierung (nach Stolz & Vorurteil") ein. Auch privat läuft alles rund für den Star: Seit dem Jahr 2013 ist sie glücklich verheiratet mit Klaxons-Keyboarder James Righton. 2015 feierte das Paar die Geburt seines ersten Kindes.

Inhalt Zürich, 1904. Die aus einer wohlhabenden Familie stammende 19-jährige Sabina Spielrein wird wegen ihrer hysterischen Anfälle in der Psychiatrischen Anstalt am Burghölzli aufgenommen. Dort behandelt sie der aufstrebende Oberarzt Carl Gustav Jung nach den Methoden von Sigmund Freuds Psychoanalyse. Der verheiratete Wissenschaftler verliebt sich dabei in die verführerisch schöne, gebildete, junge Frau. Als sie die Klinik verlässt und ein Medizinstudium beginnt, lässt er sich mit ihr auf eine leidenschaftliche Affäre ein. Eine Grenzüberschreitung, durch die er sich mit seinem Mentor Freud überwirft.

DARSTELLER Michael Fassbender (Carl Jung)

Keira Knightley (Sabina Spielrein)

Viggo Mortensen (Sigmund Freud)

Vincent Cassel (Otto Gross)

Sarah Gadon (Emma Jung)

André Hennicke (Prof. Eugen Bleuler)

Arndt Schwering-Sohnrey (Sandor Ferenczi)

REGIE David Cronenberg