Zypern - Insel zwischen zwei Kulturen

Was passiert mit einer Gesellschaft, in der jeder Fünfte gezwungen wurde sein Haus zu verlassen und sich im Haus eines Anderen einzurichten? Als Zypern 1974 politisch in zwei Teile geteilt wurde, wurden große Teile der Bevölkerung der Insel zwangsumgesiedelt. 200.000 Menschen, fast 20% der damaligen Gesamtbevölkerung der Insel, waren davon betroffen: Griechen mußten den Norden verlassen und Türken den Süden.

Einer der betroffenen Orte ist Moutallos, der früher von türkischen Zyprioten bewohnte Stadtteil von Paphos. Gemeinsam mit der dänischen Stadt Aarhus ist Paphos Europäische Kulturhauptstadt 2017. Im Südwesten von Zypern erwarten die Besucher antike Schätze. Das Programm im Kulturjahr wird aber auch getragen von der Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der geteilten Insel. Seit Generationen funktionierende Dorfgemeinschaften wurden zerrissen und viele haben sich notgedrungen in Häusern eingerichtet, die eigentlich jemandem anderen gehören. Die Menschen waren gezwungen, sich in einem Schwebezustand der Ungeklärtheit einzurichten. Mit allen damit verbundenen sozialen, sozial-psychologischen und kulturellen Auswirkungen.

Seither sind mehr als vierzig Jahre vergangen. Und inzwischen sind beinahe zwei Generationen herangewachsen, die Zypern nur als geteilte Insel erlebt haben.

Argyro Nicolaou ist eine junge Filmemacherin, Autorin und Journalistin aus Nicosia. Für ihre Online-Nachrichtenplattform The Cypriot Puzzle arbeitet sie an Reportagen jener Zeit, die zur Teilung der Insel geführt hat und über die ihre Generation in den Schulen kaum etwas gelernt hat. Denn ein tiefergehender Vergangenheitsbewältigungsprozess der letzten Jahrzehnte hat in der Zypriotischen Gesellschaft noch nicht stattgefunden.