Seitenblicke

Die Wiener Staatsoper hatte am Sonntag gleich doppelt Grund zum Feiern. Erstens mit Arbeiten von Tanz-Titan John Neumeier, zweitens mit Rebecca Horner als frischgebackene Solotänzerin des Staatsballetts.

*Und noch einmal: Falco im U4

Zum 60. Geburtstag wollte man Falco, dem Ausnahmekünstler, in einer sehr passenden Form gedenken, nämlich mit einer kleinen Konzertreihe in seiner Stamm-Disco, dem U4. Also: Die Goldfisch geigten im U4!