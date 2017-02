Paul Kemp - Alles kein Problem Spiel des Lebens

Böse Ahnungen verfolgen Paul in Bezug auf seine Trennung von Lisa. Die beginnen sich zu bewahrheiten. Lisa besucht Paul in der Mediatoren-Praxis und informiert ihn über ein mögliches Drogenproblem, das es bei ihrer Tochter gemeinsam mit Pauls Sohn Tim geben dürfte. Paul ist schockiert und geht der Sache nach. Beruflich wird Paul mit einem eigenartigen Fall von privatem Terror konfrontiert, den der Sohn einer reichen Fabrikantin an ihn heranträgt, gegen den Willen seiner Mutter, denn diese hat Angst, dass ihre ungeheure Lebenslüge aufgedeckt wird. Die Paartherapie scheint ihre Wirkung erziehlt zu haben. Paul und Ella glauben wieder an den Sinn ihrer Ehe. Lisa versucht einmal mehr ihren Sinn in einer erzwungenen Beziehung zu Paul zu finden. Dieser hat aber begriffen, dass Lisa psychisch schwer krank ist.