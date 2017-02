heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Harmloses Spielzeug?

"My friend Calya" ist eine Puppe, die mit Hilfe einer App, mit den Kindern kommunizieren kann. Mit diesem Spielzeug sollen sich die Kinder unterhalten können, und auch Fragen beantworten. Datensützer stehen dieser Puppe sehr skeptisch gegenüber. Die Kombination aus Vernetzung, Mikrofon und Spracherkennung, mangelhafter Sicherheit, bedenklichen Datenschutzklauseln und Informationsübertragung an ein Drittunternehmen in den USA hat nun die deutsche Bundesnetzagentur zu einem drastischen Schritt bewogen: Ihrer Einschätzung nach ist die Puppe als verbotenes Spionagegerät einzustufen. Die deutsche Gesetzgebung stellt den Verkauf und Besitz eines solchen unter Strafe. Es drohen bis zu zwei Jahre Haft - in Deutschland.

Markus Waibl möchte wissen, wie die rechtliche Lage in Österreich aussieht.