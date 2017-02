Bewusst gesund - Das Magazin

*Gut gerollt – mit Nadeln gegen Falten *Gut trainiert – Koordinationstraining am Wackelbrett *Gut eingestellt – Blutdrucküberwachung per SMS

Mit Nadeln gegen Falten und Narben! So werben Schönheits-Ärzte für eine neue Methode der Hautverjüngung: Microneedling, auch Medical Needling genannt. Diese Behandlung soll das Hautbild verschönern, und Falten oder Narben glätten, und das ganz ohne Botox oder Hyaloronsäure. Es klingt einfach: Die Ärztin, der Arzt fährt mit einem mit Nadeln besetzten Roller über die Haut. Die hauchdünnen Nadeln durchdringen die oberste Hautschicht und verursachen tausende winzige Verletzungen, die einen Wundheilungsprozess in Gang setzen. Dieser soll die Neubildung von Kollagen und Wachstumsfaktoren anregen und dadurch die Haut straffen und glätten. Diese Methode wird auch medizinisch zur Behandlung von Narben, zum Beispiel bei Akne eingesetzt. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer

Marcel Hirscher tut es regelmäßig, um noch ein paar Weltcupsiege zu feiern und sich nicht zu verletzen. Und wir alle sollten es tun, um länger beweglich und gesund zu bleiben. Die Rede ist von einem gezielten Koordinationstraining, das gerade für ältere Menschen enorm wichtig ist. Schließlich zählen Stürze zu den häufigsten Ursachen für einen rasanten gesundheitlichen Abbau und daraus folgend eine Pflegebedürftigkeit. Vor allem die Reflexe und Reaktionszeiten sind bei vielen Menschen extrem schlecht, weil unsere Umwelt wenig natürliche Unebenheiten zu bieten hat. Speziell in städtischer Umgebung ist alles eingeebnet und glattbetoniert. Das beste Mittel dagegen: Raus aus der Komfortzone des Gleichgewichtes und rauf aufs Wackelbrett. Bewusst Gesund stellt verschiedene Möglichkeiten vor um wieder gut in Balance zu kommen. Gestaltung: Christian Kugler

Gut eingestellt – Blutdrucküberwachung per SMS

Jeder dritte Erwachsene in Österreich leidet an Hypertonie also Bluthochdruck, doch nur etwa die Hälfte davon ist darüber informiert; von den diagnostizierten Hypertonikern bekommt nicht einmal die Hälfte eine optimale Behandlung. Dabei wäre das wegen der massiven Spätfolgen der Erkrankung äußerst wichtig. Eine viel zu wenig beachtete Therapie-Möglichkeit ist die SMS-gestützte Selbstmessung. Dabei messen die Betroffenen zweimal täglich ihren Blutdruck und schicken die Werte per SMS an die/den Experten/Expertin, die/der dadurch die Therapie optimal anpassen kann – und zwar schon zwischen den Arztbesuchen. Die Kassen zahlen das allerdings nicht.



Gestaltung: Christian Kugler