Bürgeranwalt

Alle drei Geschichten beschäftigen sich diesmal mit problematischen Flächenwidmungen in Wien und in Oberösterreich.

In Wien-Kagran soll ein 150 Meter hoher Wohnturm entstehen. Das Areal ist bereits entsprechend umgewidmet worden. Genau das kritisieren Anrainer und die Volksanwaltschaft. Der neue Grundstückseigentümer profitiere durch diese Um-widmung unverhältnismäßig, denn bis 2015 durfte auf dieser Fläche nur 26 Meter hoch gebaut werden. Volksanwältin Gertrude Brinek kritisiert die Vorgangs-weise der Stadt Wien.

PARKHAUS STATT PARK?

Der Brunner Park in der Innenstadt in Braunau am Inn soll durch ein Parkhaus ersetzt werden.



Die Stadtgemeinde sucht seit Jahren nach einer Möglichkeit, mehr Parkraum für das Krankenhaus St. Josef zu schaffen, das sich direkt neben dem Park befindet. Doch Anrainer des Parks protestieren gegen das Vorhaben, sie möchten nicht auf die Grünfläche verzichten.