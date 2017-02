Zeit im Bild

USA bleiben EU-Partner sagt US-Vizepräsident Pence in Brüssel - dazu eine Liveschaltung nach Brüssel / Wissenschafter in Boston demonstrieren gegen Trump / Debatte über Beschäftigungsbonus / Gespräche über Eurofighter-U-Ausschuss sollen morgen beginnen / Neues Strafrechtspaket in Begutachtung / Stichwahl bei der Präsidentenwahl in Ecuador / Egon Schiele-Schau in der Albertina