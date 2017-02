ZIB 2

In einen mutmaßlichen Millionen-Betrugsfall wegen Gemeindebausanierungen sind nun offenbar auch zahlreiche Mitarbeiter von „Wiener Wohnen“ verstrickt. Man sei von den Behörden über Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit bei 32 Mitarbeitern informiert worden, so „Wiener Wohnen“. Bei dem Fall geht es um ein Konstrukt von mehr als 70 Firmen, die Leistungen verrechnet haben sollen, die nicht erbracht wurden.

Ringen um Opel-Jobs

Es ist ein Wirtschaftsdeal, mit dem auch die deutsche und französische Wirtschaftspolitik ein gewaltiges Wort mitzureden hat: Jahrzehntelang gehörte Opel dem US-Konzern Generals Motors. Der will jetzt sein verlustträchtiges Geschäft in Europa los werden. Knackpunkt in den Verhandlungen ist die Frage, was die geplante Übernahme für die 38.000 Mitarbeiter von Opel in Deutschland, Polen oder Österreich bedeuten könnte.