Die Kaktusblüte ("Cactus Flower")

Goldie Hawn , der heurige Stargast von Richard Lugner am Opernball, gibt das temperamentvolle Hippiegirl Toni, das sich in Zahnarzt Julian ( Walther Matthau ) verliebt. Der Heiratsmuffel gibt allerdings vor, Familienvater von drei Kindern zu sein. Als Toni unbedingt seine bessere Hälfte kennenlernen will, muss Julian schleunigst eine Ehefrau auftreiben. Sprechstundenhilfe Ingrid Bergman ist bereit, die Rolle zu spielen.

Die damals 24-jährige Goldie Hawn stand noch ganz am Anfang ihrer Schauspielkarriere, als ihr im Jahre 1969 die Rolle des verliebten Flowergirls Toni Simmons von Regisseur Gene Saks angeboten wurde. Mit Witz und Charme spielte sie Comedy-Star Walter Matthau und Leinwand-Ikone Ingrid Bergmann an die Wand und holte sich für ihre brillante Darstellung einen Golden Globe und ihren ersten (und einzigen) Oscar als Beste Nebendarstellerin. Der Film basiert auf dem Boulevardstück "Fleur de Cactus" von Pierre Barillet und Jean-Pierre Grédy aus dem Jahre 1964 und wurde von keinem Geringeren als dem langjährigen Billy-Wilder-Partner I.A.L. Diamond für die Leinwand adaptiert.



NEUER FILM IM JUNI 2017

Goldie Hawn wird am 23. Februar als Stargast von Richard Lugner einen Hauch von Hollywood zum diesjährigen Opernball bringen. Die inzwischen 71-Jährige feiert in diesem Jahr ihr Leinwand-Comeback mit der Mutter-Tochter-Komödie "Mädelstrip". Ihr letzter Film "Groupies Forever", in dem sie an der Seite von Susan Sarandon ein ehemaliges Rock-Groupie gibt, stammt aus dem Jahr 2002.