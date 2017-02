Eiszauber 2017 - Die Magie des Eises

Die Magie des Eises! Höchste Eleganz mit einem Feuerwerk an bester Eiskunstlauf-Show versprechen die "Holiday On Ice"-Legenden Silja dos Reis und Pierre Loup Bouquet beim 29. RADIO OBERÖSTERREICH-EISZAUBER in der Linzer Eis-Arena! Sie waren zuletzt Gaststars im berühmten Lido in Paris. Unübertroffen mit seinen Sprüngen und seinen Pirouetten ist Frankreichs Eiskunstlauf-Star Brian Joubert, Weltmeister und dreifacher Europameister. Dazu präsentiert sich die Elite der österreichischen Eiskunstläufer mit Staatsmeister Manuel Koll an der Spitze. Spektakulär die Auftritte von Jonglier-Staatsmeister Albert Tröbinger und der Zirkus-Arstistin auf Eis, Maria Golubeva. Weitere Höhepunkte sind die Auftritte von Petra Frey, Bernhard Brink, Marc Pircher & Markus Wohlfahrt. Die Halle zum Kochen bringen die "Wahnsinns 3". Mit der "Münchener Freiheit" präsentieren sich absolute Lieblinge von RADIO OBERÖSTERREICH. Eigene Fanclubs aus dem Land ob der Enns haben sich angesagt. Der große Star des Abends: Tony Christie. Der gebürtige Engländer hat seine beiden Welthits "Is This The Way To Amarillo?" und "I Did What I Did For Maria" im Gepäck.

