Rosamunde Pilcher: Entscheidung des Herzens

Eine Reihe von Prüfungen muss Antonia bestehen, ehe sie getrost glücklich werden kann. Wohlfühl-Fernsehen auf höchstem Niveau, mit einem extrem spielfreudigen Ensemble, einer Menge schrulliger Typen und atemberaubend schönen Landschaftsaufnahmen, die die Reiselust wecken.



Gerade hat Jungdesignerin Antonia die Arbeit an ihrer ersten Kollektion abgeschlossen, mit der sie in London Furore machen will, da erfährt sie, dass ihr Vater schwer erkrankt ist. Der Konkurs seiner Firma war offenbar zu viel für sein schwaches Herz. Entschlossen setzt Antonia alles daran, Heim und Firma zu retten, und das, obwohl sie gerade selbst an einem gebrochenen Herzen laboriert. Zur Seite stehen ihr David, ein Anwalt aus London, und augenscheinlich auch Tom, einer von Antonias Jugendfreunden.



Koproduktion ZDF/ORF

St. OÖ LOKAL v. 14.30 - 16.00 Uhr