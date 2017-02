Zurück zur Natur Zillertal

Maggie Entenfellner zeigt in Zurück zur Natur die ruhige Seite des Touristenmagnets Zillertal. "Schürzenjäger" Alfred Eberharter macht nicht nur Musik, er malt auch gerne. In Stumm widmet sich ein Familienbetrieb der Herstellung von "Doggln". Nicole Neussl öffnet die Türe zu ihrer Instrumenten-Werkstatt und Theresa Kröll will sich in Zukunft als Trachtenschneiderin einen Namen machen.

ORF TVthek Zurück zur Natur ansehen

Zillertaler Krapfen Die Schwiegermutter von Geigenbauerin Nicole Neussl kocht wunderbare Zillertaler Krapfen, eine herzhafte Spezialität aus dem Zillertal. Zum Rezept

Schürzenjäger - Alfred Eberharter Alfred Eberharter ist Gründungsmitglied der Volksmusikgruppe Zillertaler Schürzenjäger. Er ist ein waschechter Zillertaler und zeigt in Zurück zur Natur sein Geburtshaus in Ginzling und schwelgt mit Maggie Entenfellner in Kindheitserinnerungen. In seinem Atelier in der Garage fertigt Alfred Eberharter Aquarelle an. Außerdem hat er in seinem Haus ein Tonstudio installiert. www.schuerzenjaeger.com

Traditionelles Schuhwerk - Marion und Günter Hartl Doggl nennt sich der Loden- und Walkschuh, den Marion und Günter Hartl in ihrem Schuhgeschäft verkaufen. Der Doggl hat in Zillertal eine lange Tradition. Das Ehepaar hat ihren Familienbetrieb auf die Herstellung spezialisiert. Sohn Lukas hat das Sortiment um die sogenannten "Knospen" erweitert. Ein Schuh aus Holz und festem Leder.



Dorf 20

6275 Stumm im Zillertal

052832365

zillertaler.doggln@aon.at www.zillertaler-doggln.at

Geigenbauerin - Nicole Neussl Nicole Neussl baut Geigen, Violinen und Cellos oder restauriert sie. Neue Instrumente werden meistens von ihrer älteren Tochter getestet, die wie fast jede/r in der Familie Musik macht. Nicoles Werkstatt fungiert nebenher auch als Therapieraum für ihre Qi Gong oder Shiatsu Einheiten. Die Geigenbauerin stammt eigentlich aus Bayern und ist zu ihrem Mann ins Zillertal gezogen.



Postfeldstraße 16

6272 Kaltenbach

0 699 17109802

nicole.neussl@outlook.com

Maßgeschneiderte Trachten - Theresa Kröll Die 23-jährige Theres Kröll steht am Anfang ihrer Karriere. Sie will sich auf die Anfertigung der Zillertaler Tracht spezialisieren. In einer ehemaligen Bäckerei will sie ihre Werkstatt einrichten. Nebenbei hilft sie am Bauernhof ihrer Eltern mit.



Oberer März 42

6275 Stumm

0664 4812332

resi@aenderungsschneiderei.tirol