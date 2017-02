Zurück zur Natur Zillertal

Das Tiroler Zillertal hat zu Unrecht den Ruf eines "Partytals". Denn abseits der Winter- und Sommerspektakel gibt es noch eine andere Seite. Und diese zeigt Maggie Entenfellner in der aktuellen Ausgabe. Auch wenn sie diesmal einen sehr prominenten Herren besucht: Alfred Eberharter. Der Bassist und Akkordeonspieler der "Schürzenjäger" ist nicht nur erfolgreicher Musiker, sondern auch leidenschaftlicher Naturmaler. Er spaziert mit Maggie zu seinem Geburtshaus, erzählt die Geschichten des Tals und lässt sich in seinem Atelier über die Schulter blicken.

Das Zillertal ohne Doggln ist wie ein Auto ohne Räder: Das Schusterpaar Günter und Marion Hartl hat den robusten und uralten Bauernschuh erfolgreich ins Jetzt geführt. Auch die Zillertaler Tracht ist in guten Händen, solange sich junge Nachwuchsschneiderinnen wie die 23jährigeTheresa Kröll mit Feuereifer der Tradition und aufwändigen Festtagskleidung widmen.

Doch wer hätte gedacht, dass hier im Tale auch wertvolle Musikinstrumente von kundiger Hand hergestellt werden? Geigenbauerin Nicole Neussl lebt hier und produziert die traditionellen Klangkörper.