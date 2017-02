Die kulturTipps

Buch-Tipp: Tex Rubinowitz "Lass mich nicht allein mit ihr"

Am Anfang war keine Geschichte, keine Idee, nur ein Name – und zwar: Anja Kruse, so der Schriftsteller, Zeichner und Cartoonist Tex Rubinowitz über seinen neuen Roman "Lass mich nicht allein mit ihr". mehr...