Heimat Fremde Heimat Heimat Fremde Heimat

Seit Jahrzehnten befindet sich Afghanistan in einem kriegsähnlichen Zustand. Das Außenministerium rät von Reisen in das Land ab und empfiehlt den in Afghanistan lebenden Auslandsösterreichern aus Sicherheitsgründen das Land zu verlassen. Ajda Sticker mit einem kurzen Bericht über das Land am Hindukusch.