ZIB

Gold für Marcel Hirscher, Silber für Manuel Feller beim Slalom in St.Moritz / Innenminister Sobotka fordert in der Pressestunde Halbierung der Asylobergrenze / Justizminister Brandstätter verspricht zwei zusätzliche Staatsanwälte zur Aufarbeitung der Eurofighter-Affäre / Irakische Armee greift IS im Westen Mossuls an / „Brennen für den Glauben“ im Wien-Museum am Karlsplatz