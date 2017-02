Österreich-Bild aus dem Landesstudio Niederösterreich Gemeinsam stark - innovative Landwirtschaft in Niederösterreich

Milchverarbeitung und Fleischproduktion, Mohnanbau, Gewürze und Arzneipflanzen: In ganz unterschiedlichen Sparten haben sich landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaften als chancenreiche Alternative im europäischen Verdrängungswettbewerb etabliert. Das zeigt ein "Österreich-Bild am Sonntag" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich anhand dreier Beispiele aus dem Most-, Wald- und Weinviertel.

Noch gibt es im größten Agrar-Bundesland knapp 40.000 landwirtschaftliche Betriebe, die Ernährungssicherheit und Vielfalt des Angebots sichern. Der Strukturwandel und die immer größere Konkurrenz aus dem Ausland sind aber starke Herausforderungen. Damit die Landwirtschaft auch in Zukunft das Rückgrat des ländlichen Raumes bleiben kann, gewinnt das Motto "Gemeinsam sind wir stark" daher immer mehr an Bedeutung.