Zeit im Bild

Gold für Marcel Hirscher, Silber für Manuel Feller beim Slalom in St.Moritz / Innenminister Sobotka fordert in der Pressestunde Halbierung der Asylobergrenze / Weltsicherheitskonferenz geht zu Ende / Irakische Armee greift IS im Westen Mossuls an / EU schließt Rücknahmeabkommen mit Afghanistan / Erneut Kritik an Genmais / 11 Verletzte bei CO-Austritt in Mehrparteienhaus / Berlinale: Georg Friedrich bester Darsteller