Columbo - Mord in der Botschaft ("A Case of Immunity")

In der Botschaft von Suria in Los Angeles wird die Ankunft des Monarchen erwartet. Der erste Sekretär Hassan Salah will den Sicherheitschef Alafa liquidieren, der seiner Karriere im Weg stehen könnte. Gemeinsam mit dem Botschaftsangestellten Rahmin Habib täuscht er eine Auseinandersetzung mit Studenten vor, bei der Alafa erschossen wird. Lt. Columbo kommen Zweifel an Salahs Version.