Seitenblicke

Großer Auftritt für Anna Netrebko. Gestern wurde der Opernstar von Weltrang in der Wiener Staatsoper zur Kammersängerin ernannt.

*3 Konzerte für den Falken

Falco hätte am kommenden Sonntag seinen 60. Geburtstag gefeiert. Seine Band wird ihm am Wochenende ein würdiges Fest bereiten, in dem sie 3 Konzerte im legendären U4 spielen. Schon Tage vorher wurde im Studio eifrig dafür geprobt.