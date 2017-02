Um Himmels Willen Wunder gibt es immer wieder

Miriam Maierling weiß sich keinen Rat mehr, als ihre schwerkranke Mutter ihr Schicksal ausgerechnet in die Hände eines Wunderheilers legen will. In ihrer Not vertraut sich die verzweifelte Frau Schwester Hanna an, die versucht, Miriams Mutter zur Vernunft zu bringen - in letzter Sekunde, wie es scheint. Indes finden sich in Bauer Meierings Feldern ominöse Kreise, die Ufo-Anhänger an einen Besuch von Außerirdischen glauben lassen. Bürgermeister Wöller hofft, aus dem aufkommenden Hype Profit schlagen zu können.