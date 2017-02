Zeit im Bild

Trump-Vize Mike Pence heute bei der Sicherheitskonferenz in München - dazu eine Live Schaltung nach München / Grüne und FPÖ für Eurofighter-U-Ausschuss / Was wurde aus den Gegengeschäften des Eurofighter-Deals / Suche nach Sparpotential bei Sozialversicherungen / Scharfe Kritik an Reform der Gewerbeordnung / Skurrile Details rund um die Ermordung von Kim Jong Nam / Mordfall in Tirol / „Magic Life“ – das vierte Album von Bilderbuch ist erschienen