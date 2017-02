Menschen & Mächte Hugo Portisch. Der Erklärer

Hugo Portisch vollendet sein 90. Lebensjahr. Der Journalist hat österreichische Zeitgeschichte begleitet, erklärt und auch gestaltet. Anlässlich seines 90. Geburtstags zeigt der ORF ein Porträt des wohl bekanntesten und populärsten Journalisten des Landes. Hugo Portischs Wurzeln reichen noch in die Zeit des Zweiten Weltkrieges, der Nachkriegszeit, den Konfrontationen zwischen Ost und West zurück. Bis in die Gegenwart ist Hugo Portisch das geblieben, was er als Ehrentitel auffasst: ein Journalist. Für Generationen ist der Buchautor, Jazzfan, Pilzexperte mehr: Erklärer der Zeitenläufe.

Eine Dokumentation von Gerhard Jelinek