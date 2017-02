Paul Kemp - Alles kein Problem Disharmonie

Pauls Kompagnon Mark ist spurlos verschwunden. Was er hinterlässt, ist ein riesiger Berg Schulden. Pauls Mediatoren-Kanzlei ist praktisch pleite. Damit seine Ehe nicht auch völlig den Bach hinunter geht, haben Paul und Ella beschlossen eine Paartherapie zu machen. Doch zum Unterschied von Ella kann Lisa nicht loslassen. Sie lädt Paul zu einem Konzertabend ein. Das offenbar völlig zerstrittene Musiker-Quartett, das gemeinsam keinen geraden Ton heraus bringt, wird zum Mediatoren-Fall für Paul. Der Konzertabend misslingt aber nicht nur in musikalischer Hinsicht. Paul erklärt Lisa, dass er das kaum gelebte Verhältnis mit ihr beenden und seine Ehe weiterführen wolle. Lisa lässt sich nicht anmerken, dass sie am Boden zerstört ist. Am Boden zerstört ist auch Hermann, der nach einem Zusammenbruch und einer Untersuchung erfahren muss, dass er zuckerkrank ist.