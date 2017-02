heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Große Aufregung herrscht derzeit in Wien wegen eines Handwerker-Notdienstes. Er hat offenbar überhöhte Rechnungen für Installationsarbeiten oder einen Aufsperrservice verrechnet. Immer wieder haben wir in schon über solche Fälle berichtet und davor gewarnt. Worauf Sie achten sollten, wenn Sie jemanden für die kurzfristige Behebung eines Schadens in den eigenen vier Wänden brauchen, fasst Markus Waibel zusammen.

Hypnose

Beim Begriff Hypnose denken viele vermutlich an diverse Bühnenshows, wo Menschen in Trance versetzt plötzlich Dinge tun, von denen sie danach nichts mehr wissen. Dabei wird die Hypnose vor allem in medizinisch-therapeutischen Bereichen eingesetzt und ist eine seit Jahren auch wissenschaftlich anerkannte Methode. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig: Von der Rauchenentwöhnung bis zur Schmerztherapie ist vieles möglich.

Ein Hypnotiseur aus Wien will in sichtbar zu machen, was sich dabei im Gehirn abspielt. Das forschungsorientierte Zentrum für Magnetsresonanztherapie der Meduni Wien hat sich bereit erklärt, das für uns zu messen.