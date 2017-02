heute leben

Unterwegs mit dem Pistengerät In Ischgl in Tirol gab es gestern Abend wieder einmal einen tödlichen Unfall mit einer Pistenraupe. Ein Schifahrer aus Deutschland geriet unter das Gerät und starb noch an der Unfallstelle. Wie verantwortungsvoll die Präparierungsarbeiten auf der Piste sind und wo die größten Gefahren lauern, zeigt uns ein Pistenbullyfahrer, den wir in Zauchensee bei seinem Dienst begleitet haben.

Batterien richtig entsorgen Batterien sind aus unserem täglichen Leben kaum wegzudenken. Ob in Fernbedienungen, Handys oder Akkuschraubern, überall werden die Stromspender benötigt. Zum Problem werden sie wenn sie ihren Dienst versehen haben und leer sind bzw. wenn Akkus nicht mehr aufladbar sind. Altbatterien müssen extra gesammelt werden. Unser Kollege Jan Matejcek hat sich heute "das zweite Leben" der Batterien genauer angesehen.

Backen: Schokocupcakes Cupcakes kommen bei uns immer mehr in Mode. Ihren Namen haben sie von ihrer Form, sie werden in einer Tasse oder einer ähnlichen Form gebacken. Wie man solche Küchlein verzieren kann, das zeigt uns heute unsere "Törtchenprinzessin", Konditormeisterin Suna Robatscher.

Erste Regiearbeit von Claudia Kottal: "Vor dem Fliegen" Copstories-Star Claudia Kottal wagt sich auf zu neuen Ufern und übernimmt erstmals eine Regiearbeit. Gespielt wird unter ihrer Führung "Vor dem Fliegen" - ein Stück, das auf dem berühmten Film "Thelma und Louise" mit Geena Davis und Susan Sarandon aus 1991 basiert. Ein Roadmovie mit einem der wohl berühmtesten Ende der Filmgeschichte...

Idealzone Wien 1998 erschien dieses Buch: Idealzone Wien. Ein Versuch, die damalige Aufbruchstimmung in der Stadt zu dokumentieren. Die 5000 Exemplare waren schnell vergriffen. Heute werden Originale um bis zu 500 Euro verkauft. Vor kurzem wurde deshalb eine überarbeitet Version veröffentlicht. Werfen wir einen Blick zurück: Die schnellen Jahre - und den Superstar dieser Zeit: Falco.

René Reitz - Falcos erster Produzent Wir haben es gerade gehört: Zu dieser Zeit, also Ende der 70er, ist ein Stern aufgegangen: Falco alias Hans Hölzl. Der Ausnahmekünstler war zu dieser Zeit noch als Bandmusiker in diversen Formationen unterwegs, und arbeitete schon an seinen ersten eigenen Liedern. Dabei traf er auf den Wiener Verleger und Musikproduzenten René Reitz, der dann Falcos erste Aufnahmen als Solokünstler produzierte.

Society: Isabella Großschopf Falco und sein Leben sind derzeit in aller Munde, es gibt auch wieder viele Theorien über seinen Tod und über sein Liebesleben, welche, darüber reden wir mit unserer Society-Expertin Isabella Großschopf. Doch nicht nur weltliche Stars haben es in der Öffentlichkeit schwer, auch royale Kinder. Die älteste Tochter des niederländischen Königspaares Maxima und Willem-Alexander wird gemobbt, warum?

Premiere: "Captain Rudle" Und jetzt gehts aufs Schiff. Gerold Rudle ist Kapitän und begibt sich mit seinem neuen Soloprogramm samt Publikum auf eine Reise durch die Meere, den Schrägheiten des Alltags und dem Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Gestern Abend hatte sein neues Programm vielbejubelte Premiere.

Aber wir lassen Käpten Rudle und seine Passagiere selbst zu Wort kommen.

Stargast: Gabor Biedermann Am Sonntag hat "Klein Zaches - Operation Zinnober" Premiere am Wiener Volkstheater, eine Geschichte nach E.T.A. Hoffmann, die fast schon beängstigende Parallelen zum hier und jetzt hat. In der Titelrolle des Klein Zaches ist Gabor Biedermann zu sehen, er ist unser heutiger Stargast.

