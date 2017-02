Schlosshotel Orth Ein harter Schlag

Die Klatschreporterin Claire Bachmann bedroht die Ehe des Top-Golfers Thomas Lindner. Mit eindeutigen Fotos will sie an die Öffentlichkeit gehen.



Max rettet in letzter Sekunde die Bewerbung des Schlosshotels um einen großen Tourismuspreis. Durch diese Zusammenarbeit mit Felix bekommt Max Ärger mit Carla. Nach einem Streit zieht er ins Schlosshotel.



Lukas meldet Schimek heimlich zum Wettbewerb "Portier des Jahres" an.



Koproduktion ORF/ZDF