ZIB

Vizekanzler bezüglich Eurofighter-Anklage skeptisch / Grüner Sicherheitssprecher Pilz informiert internationale Medien in Berlin / Trump mit neuem Rundumschlag gegen seine Kritiker / Neue US-Politik im Mittelpunkt der Münchner Sicherheitskonferenz - Dazu ein Studiogespräch mit ZIB-Außenpolitikchef Andreas Pfeifer / Spanische Infantin in Korruptionsprozess freigesprochen / Bisher über 6.000 Kompetenz-Checks bei Flüchtlingen in Wien / Höchster Samsung-Manager in Haft / John Neumeier mit zwei Choreografien an der Wiener Staatsoper