Am Schauplatz Gericht Die vergessene Tochter

Frau A. erfuhr durch Zufall, dass ihr Vater 2004 verstorben ist. Als uneheliche Tochter hatte sie nie Kontakt zu ihm, weil er das nicht wollte. In Österreich haben auch uneheliche Kinder Erbansprüche, den sogenannten „Pflichtteil“. Der Vater hatte aber vor seinem Tod seine wertvollen Liegenschaften an seine Frau verschenkt. Laut Gesetz kann man aber eine Person, der ein „Pflichtteil“ zusteht, nicht so einfach um ihr Erbe bringen, indem man sein Vermögen verschenkt: Frau A. hätte eine Klage auf Pflichtteilsergänzung einbringen können und hätte so ihr Geld aus der Verlassenschaft bekommen.