Die Barbara Karlich Show Mein Glück hängt von den Männern ab

"Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied", sind sich die einen sicher, während andere behaupten, dass das eigene Wohlergehen sehr wohl mit dem des Partners korreliert. Wir diskutieren in der heutigen Sendung auch, ob es vor allem Frauen sind, die ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen und ihr Glück von dem des Partners abhängig machen.

ist Mutter von drei Kindern und seit 43 Jahren verheiratet. "Ich liebe meinen Mann noch wie am ersten Tag. Er trägt mich auf Händen und auch ich versuche, alles für ihn zu tun. Wenn es ihm schlecht geht, dann geht es auch mir schlecht." Freiräume braucht Anneliese in ihrer Ehe nicht: "Ganz im Gegenteil, wir machen alles gemeinsam, zeitweise arbeiteten wir sogar im gleichen Job." Auf die Frage, was das Geheimrezept ihrer glücklichen Ehe ist, meint sie: "Man muss auch richtig streiten können, das gehört dazu. Aber auch auf die Versöhnung danach darf nicht vergessen werden."

Brigitte, 51, Hausfrau aus Oberösterreich,

war in jungen Jahren einmal verheiratet und danach zwanzig Jahre lang in einer Partnerschaft. Seit zwei Jahren ist sie Single und genießt ihre Unabhängigkeit: "Ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein. Jetzt weiß ich erst, wie toll es ist, selbstbestimmt zu leben. Ich bin oft mit Freundinnen unterwegs und mache alles, was mir Spaß macht. Viele Frauen vernachlässigen in Beziehungen ihre eigenen Bedürfnisse und passen sich den Männern zu sehr an. Sie fühlen sich nur mit einem Mann an ihrer Seite vollkommen. Das kann ich nicht verstehen."