Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Trump verunsichert Exporteure: Sorgen um Umsätze und Arbeitsplätze

Parolen wie „Amerika zuerst“, Einreiseverbote oder die Androhung von Strafzöllen für Firmen. Damit sorgt US-Präsident Donald Trump auch in Österreich für Unruhe. Nicht nur bei den Autozuliefer-Firmen, die Produktionen in Mexiko für den US Markt aufgebaut haben. Die USA sind der zweitwichtigste Handelspartner unserer Exportwirtschaft. Waren im Wert von mehr als 9 Milliarden Euro sind im letzten Jahr nach Amerika ausgeführt worden. Das WIFO schätzt, dass rund 60.000 heimische Jobs direkt oder indirekt an diesen Ausfuhren hängen. ECO zeigt, wie Autozulieferfirmen wie das BMW Werk Steyr, das Paradeunternehmen Voestalpine oder andere Exporteure auf die Entwicklungen in den USA reagieren.

Bericht: Bettina Fink und Werner Jambor