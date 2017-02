heute konkret

Druch die Sendung führt Martina Rupp

Die Stadt Wien verschärft den Kampf gegen einfach so weggeworfenen Müll. Wer in Zukunft einen Zigarettenstummel auf dem Gehsteig "entsorgt" oder Hundstrümmerl nicht entfernt und dabei erwischt wird, soll bis zu 90 Euro Strafe zahlen. Viel Geld für eine scheinbare Bagatelle. Doch die Folgen von nicht sachgemäß entsorgtem Abfall können schwerwiegend sein. Markus Waibel hat sich näher angesehen, welche Dinge man auf keinen Fall im öffentlichen Raum entsorgen sollte.

Abenteuer: Snowbike

1900 erfand der Österreicher Toni Lenhardt mit dem Monogleiter einen Vorläufer des Skibobs. Er war damit derart erfolgreich, dass ab 1910 in Bruck an der Mur Monogleiterwettbewerbe veranstaltet wurden. Dieses Sportgerät ist aber im Lauf der Jahre in Vergessenheit geraten. Aber wie so vieles erlebt auch dieser Sport wieder eine Renaissance.

Marvin Wolf war auf der Piste, und hat diesen Spaß ausprobiert.