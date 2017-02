heute leben

Mobiler Hühnerstall | Wetter & Semesterferien | Die Fälle aus "Der Bergdoktor" | Martin Spengler & die foischn Wiener | Geschmackslabor | Elisabeth macht's richtig | Länger Freude an Topfpflanzen vom Valentinstag | "Die Goldfisch"-Proben | Stargast: Josef Hader

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Wie das Wetter für die nächste, also letzte, Ferienwoche wird, dass erläutert uns heute Marcus Wadsak von der ORF-Wetterredaktion.

Die Fälle aus "Der Bergdoktor"

In der vorläufig letzten "Der Bergdoktor"-Folge gestern war die seltene psychische Erkrankung "Münchhausen by Proxy"-Syndrom das alles beherrschende Thema: Eine Krankenschwester wurde verdächtigt, ihren Ehemann absichtlich mit Medikamenten zu vergiften, um sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Gleich ist dazu die Fachärztin für Psychatrie und gerichtlich zertifizierte Sachverständige, Dr. Sigrun Roßmanith, bei uns zu Gast. Zuvor ein kurzer Rückblick auf gestern.