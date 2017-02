heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Österreichs wohl populärster Journalist Dr. Hugo Portisch feiert am Sonntag seinen 90.Geburtstag. Aus diesem Anlass wurde der vielfach Ausgezeichnete gestern Abend hier im ORF-Zentrum geehrt. Viele Persönlichkeiten fanden sich ein, um mit ihm zu feiern und ihm zu gratulieren. Heute wird ist Hugo Portisch bei uns zu Gast, aber vorher blicken wir noch auf ein aufregendes Journalistenleben zurück.

Heute hat das Europaparlament das Freihandelsabkommen CETA beschlossen. Dieses Abkommen zwischen der EU und Kanada war sehr umstritten. Wir wollen uns die Einzelheiten dieses Abkommens, mit unserem Wirtschaftsexperten Christoph Varga anschließend noch einmal genauer ansehen. Doch zuvor machen wir noch einen Blick auf die Straße. Unser Kollege Jan Matejcek hat sich umgehört was die Wienerinnen und Wiener von diesem Handelsabkommen halten.

Es schaut beinahe wie Kamille aus, doch ist die Pflanze bei weitem nicht so bekannt - das Mutterkraut. Dabei wurde es bereits im Altertum häufig angewendet. Jetzt hat es die Wissenschaft wieder ins Scheinwerferlicht geholt und zur ersten österreichischen Arzneipflanze des Jahres gewählt. Nach dem Vorbild ihrer deutschen Kollegen wählen jetzt Experten der pharmazeutischen Institute der Universitäten Graz, Innsbruck und Wien eine Pflanze um ihre medizinische Wirkung zu unterstreichen. Heute Vormittag gab es die Premiere und das Mutterkraut wurde als Arzneipflanze des Jahres vorgestellt. Über ihre Wirkung sprechen wir heute mit Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

Der Füllfederdoktor

Wer kennt sie nicht, die gute alte Füllfeder und die dazugehörigen blauen Finger. Doch eine Füllfeder die rinnt, kann auch wieder repariert werden. In Wien nimmt sich ein Doktor der besonderen Art den betagten Patienten an. Oft fehlt es an nicht viel und die Freude ist wieder groß, wenn ein altes und mitunter wertvolles Stück funktionstüchtig wird.