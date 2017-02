heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Kaputte Rodel

Unterricht soll anschaulich sein. Dazu verwenden Schulen und Lehrer auch regelmäßig Utensilien: technische Geräte, wie Laptops oder Tablets in EDV, Glasfläschchen in Chemie oder Turngeräte in Leibesübungen. Was aber, wenn ein Schüler etwas kaputt macht? Sind Schulen versichert? Muss der Schüler den Schaden bezahlen? Oder haften die Eltern? Jan war in der Turnstunde mit der Klasse rodeln. Bei der letzten Fahrt, bricht eine Kufe ab, der Bob ist kaputt. Allerdings gehört er seiner Lehrerin, und die will den Schaden jetzt von seiner Mutter ersetzt haben.