Die Barbara Karlich Show Ich erinnere mich gerne an meine Schulzeit

An die Zeit in den Klassenräumen erinnert sich mancher gerne als eine Phase, in der das Leben noch ohne ernsthafte Verpflichtungen genossen werden konnte und die Welt gemeinsam mit lieben Freunden spielerisch erkundet wurde. Barbaras Gäste erzählen von Streichen, Abenteuern und den ersten Schwärmereien für Mitschüler oder Lehrer.

Hanni, 60, Schulbuffetbetreiberin in Pension aus Kärnten,

denkt gerne an die Zeit ihrer Arbeit in der Schule zurück: "Ich habe das Buffet 28 Jahre lang betrieben. Das war die schönste Zeit meines Lebens." Sie hat die Schüler nicht nur mit Pausenbroten versorgt, sondern ist ihnen auch als gute Seele stets zur Seite gestanden. "Die sind oft zu mir ins Kammerl plaudern gekommen. Einmal hatten ein paar Schüler Nach-Matura und waren fürchterlich nervös. Ich habe sie beruhigt und ihnen ein paar gute Ratschläge erteilt. Sie haben alle bestanden, sind danach zu mir gekommen und haben mich so fest umarmt, dass wir zusammen umgefallen sind." Hanni erinnert sich auch an ihre eigene Kindheit: "Ich musste jeden Tag acht Kilometer hinunter zur Schule gehen und nach der Schule dieselbe Strecke wieder hinauf – bei jedem Wetter. Das war nicht immer einfach, aber manchmal auch sehr schön."