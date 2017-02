In meinem Himmel ("The Lovely Bones") Ungewöhnlicher Fantasythriller mit Starbesetzung

SAOIRSE RONAN

Die 1994 in New York City geborene Schauspielerin zog im Alter von 3 Jahren mit ihren Eltern nach Irland, wo sie noch heute lebt. Nach kleineren Rollen im Fernsehen gelang ihr der internationale Durchbruch mit der Rolle der jüngeren Schwester von Keira Knightley in dem britischen Liebesdrama "Abbitte" (2007), die ihr eine Oscar- und Golden-Globe-Nominierung einbrachte. Seitdem hat sich die inzwischen 22-Jährige vor Filmangeboten kaum retten können.



Nach ihrer mit einer BAFTA-Nominierung geadelten Darstellung eines ermordetetn Mädchens in "In meinem Himmel" glänzte sie als jugendliche Auftragskillerin in "Wer ist Hanna" an der Seite von Eric Bana. Im Jahr 2013 trat sie in der Sci-Fi-Romanze "Seelen" ("The Host") mit Diane Krüger auf. Zuletzt war sie in dem oscarnominierten Einwandererdrama "Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten"(2015) zu sehen, in dem sie für einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin nominiert wurde.