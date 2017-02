Grand Hotel Aufstieg und Fall

Um die Kontrolle im Grand Hotel zurückzuerlangen, kommt Doña Teresa nicht umhin, alte Vorsätze fallen zu lassen. Schweren Herzen springt sie über ihren Schatten und erkennt Andrés als Mitglied der Familie Alarcón an. Im Gegenzug muss Andrés sie in allen Vorhaben, die das Hotel betreffen, unterstützen. Alicia zuliebe geht Andrés auf das Angebot ein, doch sein neues Leben auf der Seite der Macht verliert rasch an Glanz. Viele in der Familie nehmen es ihm übel, dass er sich Doña Teresas Plänen stets willfährig beugt.