ZIB 2

USA bestehen nicht länger auf Zwei-Staaten-Lösung US-Präsident Trump hat heute den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu im Weißen Haus empfangen. Schon im Vorfeld des Besuchs gab es Signale aus Washington, dass die USA von der Forderung nach einer Zweistaatenlösung im Nahostkonflikt abrücken könnten. Das wäre ein deutlicher Kurwechsel - bis jetzt hat auch Netanyahu offiziell an der geplanten Errichtung eines Palästinenserstaates festgehalten. Ganz im Gegensatz zu seinem Koalitionspartner, der rechts-nationalen Siedlerpartei „Jüdisches Heim“. Deren umstrittene Justizministerin Ajelet Schaked hat heute an der Universität Wien einen Gastvortrag gehalten, was zu Protesten geführt hat.

Weiter Aufregung um dritte Piste am Flughafen Wien Nachdem das Bundesverwaltungsgericht der dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat eine Absage erteilt hat, gibt es jetzt einen heftigen Streit darüber, was der Bau oder das Bauverbot für die Umwelt und den Standort bedeuten könnte. Die Flughafen AG hat heute darauf hingewiesen, das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Erkenntnis selbst bestätigt, dass ab 2025 die Kapazitätsgrenzen am Flughafen erreicht sein würden.

Zudem würden - sollte es keine dritte Piste geben - künftig mehr Flugzeuge mehr CO2 verursachen, weil über dem Standort Wien mehr Warteschleifen gedreht werden müssten.

Dazu live in der ZiB2: Sebastian Kummer vom Institut für Transportwirtschaft und Logistik, sowie Johannes Wahlmüller von der Umweltorganisation Global 2000.

AK: Zu wenig Frauen im Management Österreich zählt europaweit zu den Schlusslichtern, was Frauen im Top Management betrifft. Selbst Italien schneidet besser ab, auch weil es dort inzwischen Frauenquoten gibt. Eine Studie der Arbeiterkammer zeigt: Obwohl Frauen gleich gut qualifiziert sind, haben sie oft keine Chance, die ersten Stufe im Management zu erreichen.