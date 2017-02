heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Bausparen

In Österreich gibt es 4 Bausparkassen, die mit unterschiedlichen Konditionen um Kunden werben. Man kann zwischen fixer und variabler Verzinsung wählen. Der Staat zahlt seit 1.4.2012 eine Prämie zwischen 1,5% und 4% von der geleisteten Spareinlage bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von € 1.200. Die gesetzliche Mindestlaufzeit beträgt bei allen Bausparkassen sechs Jahre.



Konsumentenschützer üben jedoch heftige Kritik an den aktuellen Bausparzinsen. Bausparen sei "lahm in jeder Hinsicht". Die Nettorendite liege unter der Inflation, man könne "förmlich zusehen, wie das eigene Ersparte Jahr für Jahr weniger wert wird", so die Konsumentenschützer.



Ob die Kritik berechtigt ist, das sieht sich heute Judith Langasch an.